Стала известна дата выхода в прокат фильма «Фея» с Хабенским

https://static.news.ru/photo/c3f39bd0-ca5c-11ea-8d3a-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «Фея» Фото: Кинокомпания «Магнум»

Фильм «Фея» Анны Меликян выйдет в прокат 1 августа. Главную роль в картине исполнил Константин Хабенский.

Руководитель билетного направления «КиноПоиска» Мария Сорокина заявила, что сейчас важно поддержать кинотеатры в период пандемии коронавируса, передаёт ТАСС. Компания намерена расширять географию показа фильма на условиях 100% прибыли в пользу площадок и поддержать их рекламными ресурсами.

Мы рады, что сейчас можем предоставить возможность зрителям посмотреть фильм не только онлайн, но и на большом киноэкране, как это задумывали авторы, — сказала она.

Лента «Фея» рассказывает о создателе популярной видеоигры, стилизованной под Средневековье. Однажды он случайно знакомится с молодой активисткой, которая мечтает стать актрисой, и это событие меняет его жизнь.

В проекте главные роли также исполнили Екатерина Агеева и Ингеборга Дапкунайте. Премьера картины состоялась на стриминговом сервисе «КиноПоиск HD» 30 апреля, писал NEWS.ru.