Стала известна дата выхода в прокат фильма «Фея» с Хабенским

Фильм «Фея» Анны Меликян выйдет в прокат 1 августа. Главную роль в картине исполнил Константин Хабенский.
Руководитель билетного направления «КиноПоиска» Мария Сорокина заявила, что сейчас важно поддержать кинотеатры в период пандемии коронавируса,
Мы рады, что сейчас можем предоставить возможность зрителям посмотреть фильм не только онлайн, но и на большом киноэкране, как это задумывали авторы, — сказала она.
Лента «Фея» рассказывает о создателе популярной видеоигры, стилизованной под Средневековье. Однажды он случайно знакомится с молодой активисткой, которая мечтает стать актрисой, и это событие меняет его жизнь.
В проекте главные роли также исполнили Екатерина Агеева и Ингеборга Дапкунайте. Премьера картины состоялась на стриминговом сервисе «КиноПоиск HD» 30 апреля, писал NEWS.ru.
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