https://static.news.ru/photo/0cf2691e-2275-11ea-b896-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paramount

Компания Paramount Pictures анонсировала дату выхода четвёртой части комедии «Чудаки».

Фильм, основанный на реалити-шоу канала MTV с розыгрышами и трюками, появится на больших экранах 5 марта 2021 года, сообщает Deadline.

Шоу «Чудаки» (Jaskass) вышло в 2000 году. Его создатели актёр Джонни Ноксвилл и режиссёры Джефф Тремейн и Спайк Джонз, известный фильмами «Она» и «Быть Джоном Малковичем».

Программа была основана на физической комедии. Актёры телехита выполняли опасные и бессмысленные трюки, разыгрывали друг друга и людей на улице.

Как писал NEWS.ru, в Сети появились первые официальные кадры из продолжения известной американской комедии о друзьях Билле и Теде. Главные роли в фильме исполнят Киану Ривз и Алекс Уинтер, игравшие в первых двух картинах.