Стала известна дата премьеры сериала «Звездные войны: Аколит» Disney представила новый трейлер сериала «Звездные войны: Аколит»

Фото: Кадр из трейлера к сериалу «Звездные войны: Аколит»

Вышел новый трейлер сериала «Звездные войны: Аколит» на YouTube-канале Star Wars. Премьера состоится 4 июня 2024 года на Disney+.

Компания опубликовала новый трейлер в честь празднования дня «Звездных войн». В ролике представлены динамичные сцены боев, главные персонажи и несколько локаций.

Сериал станет для Disney очередным проектом по вселенной Джорджа Лукаса — создателя франшизы «Звездные войны». В первом сезоне зрителей ждут восемь эпизодов. В день премьеры создатели обещают представить сразу две серии.

Проект расскажет о ситхах и их зарождении. Джедаи впервые на практике встретят сильных противников и будут пытаться одержать победу в боях.

Персонаж из культовой киносаги магистр Йода ранее появился в Санкт-Петербурге. Баннер с изображением героя «Звездных войн» закрыл знаменитое граффити с портретом звезды фильмов Алексея Балабанова Сергея Бодрова на площади Александра Невского. Постер находился на стене недолго и оказался на земле вскоре после обнаружения.

Предположительно, это сделали организаторы фестиваля кино, фантастики, компьютерных игр и поп-культуры «Старкон». Мероприятие проходит с 4 по 5 мая в «Севкабель Порту». Надпись на баннере содержала отсылку к фильму «Брат» и звучала как «В ньютонах сила, брат!».