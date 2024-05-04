Йода заменил Бодрова на площади Александра Невского в Петербурге Граффити с Бодровым в Петербурге временно завесили плакатом с магистром Йодой

Фото: Supplied by FilmStills.net/Global Look Press

Йода из фильма «Звездные войны»

Известное граффити с портретом звезды фильмов «Брат» и «Брат-2» Сергея Бодрова на площади Александра Невского в Санкт-Петербурге завесили баннером с изображением персонажа американской киносаги «Звездные войны» магистром Йодой, сообщает телеканал 78, опубликовавший соответствующее видео. Постер провисел на месте недолго, очень скоро его сбросили на землю.

Судя по всему, это сделали организаторы фестиваля кино, фантастики, компьютерных игр и поп-культуры «Старкон», который будет проходить 4–5 мая на территории пространства «Севкабель Порт». Надпись на транспаранте гласила: «В ньютонах сила, брат!»

Ранее сообщалось, что новая работа с изображением дерева уличного художника Бэнкси, появившаяся на стене одного из зданий недалеко от парка Финсбери в Лондоне, была испорчена всего через три дня. Согласно публикации, вандалы облили граффити белой краской.

По свидетельствам местных жителей, они почувствовали «гордость и восторг» от факта, что анонимный художник выбрал их улицу для своей новой работы. Лондонская журналистка BBC Анна О'Нил возмутилась тем, что граффити были испорчены всего за три дня. Джеймс Робак, живущий неподалеку от места появления новой фрески Бэнкси, предположил, что теперь властям придется закрасить граффити.