Скриншот из мультфильма «Умка» Скриншот из мультфильма «Умка» Фото: Союзмультфильм/youtube.com

Киностудия «Союзмультфильм» планирует выпустить сериал про приключения белого медвежонка Умки из известного советского мультфильма. В него войдёт 26 эпизодов.

О работе над новым проектом рассказала председатель правления киностудии Юлиана Слащёва, передаёт РИА Новости. По её словам, это «уже решённый вопрос».

Проект разрабатываем. Сейчас ищем партнёра и готовы начать в любой момент, когда у нас будет финансирование, — сказала Слащёва.

Как писал NEWS.ru, «Союзмультфильм» опубликовал мультфильм «Умка на ёлке», завершающий классическую советскую трилогию. В анимационной картине главный герой — медвежонок — возвращается домой после странствия.

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