Фото: Союзмультфильм/youtube.com

Российские стриминговые платформы, такие как Okko и ivi, откроют бесплатный доступ к просмотру фильмов и сериалов для людей, находящихся на карантине после возвращения из-за рубежа.

С 16 марта можно получить пакет подписок «Оптимум» сервиса Okko на 14 дней бесплатно. Для этого нужно воспользоваться ботом в Telegram или написать слово okkobro в личные сообщения официальной группы...