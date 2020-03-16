Киностудия «Союзмультфильм» планирует выпустить сериал про приключения белого медвежонка Умки из известного советского мультфильма. В него войдёт 26 эпизодов.
О работе над новым проектом рассказала председатель правления киностудии Юлиана Слащёва,
Проект разрабатываем. Сейчас ищем партнёра и готовы начать в любой момент, когда у нас будет финансирование, — сказала Слащёва.
Как писал NEWS.ru, «Союзмультфильм» опубликовал мультфильм «Умка на ёлке», завершающий классическую советскую трилогию. В анимационной картине главный герой — медвежонок — возвращается домой после странствия.
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