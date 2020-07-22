Кино

«Союзмультфильм» начал работу над мультсериалом про Умку

12:13, 22 июля 2020 15
Фото: Кадр из мультфильма «Умка»/kinopoisk.ru

Компания «Союзмультфильм» начала производство мультсериала про приключения медвежонка Умки. Авторы уже создали типажи персонажей и продумали характер их взаимоотношений.

Председатель правления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва заявила, что участием в проекте заинтересовались зарубежные партнёры, передаёт РИА Новости.

В марте Слащёва рассказала, что Умке посвятят 26 эпизодов. Детали сюжета новых серий пока разглашаются.

Как писал NEWS.ru, «Союзмультфильм» опубликовал мультфильм «Умка на ёлке», завершающий классическую советскую трилогию. В анимационной картине главный герой — медвежонок — возвращается домой после странствия.

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