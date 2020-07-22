«Союзмультфильм» начал работу над мультсериалом про Умку

Фото: Кадр из мультфильма «Умка»/kinopoisk.ru

Российские актёры Александр Паль и Никита Кукушкин объявили о запуске своего юмористического YouTube-шоу. Оно получило название «Утренняя передача».

Для нового проекта артисты использовали канал комика Михаила Шаца, на котором выходила программа «Вечерний кто-то». Премьера состоится 22 июля. Сонные ведущие расскажут вам: как получить квартиру с помощью базуки; как...