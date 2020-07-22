«Союзмультфильм» начал работу над мультсериалом про Умку

Компания «Союзмультфильм» начала производство мультсериала про приключения медвежонка Умки. Авторы уже создали типажи персонажей и продумали характер их взаимоотношений.
Председатель правления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва заявила, что участием в проекте заинтересовались зарубежные партнёры,
В марте Слащёва рассказала, что Умке посвятят 26 эпизодов. Детали сюжета новых серий пока разглашаются.
Как писал NEWS.ru, «Союзмультфильм» опубликовал мультфильм «Умка на ёлке», завершающий классическую советскую трилогию. В анимационной картине главный герой — медвежонок — возвращается домой после странствия.
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