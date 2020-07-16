Состоялась премьера сериала «Дивный новый мир»

https://static.news.ru/photo/47d79d64-c80c-11ea-89c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: NBC

Стриминговый сервис Peacock, который 15 апреля запустил американский телеканал NBC, провёл премьеру сериала «Дивный новый мир». Проект основан на антиутопическом романе «О дивный новый мир» британского писателя Олдоса Хаксли.

Действие шоу разворачивается в Лондоне будущего, где потребление возведено в культ. Человечество разделено на касты, а все конфликты решаются с помощью безвредного наркотика сома. Однажды двое обитателей города оказываются за его пределами и попадают в самый центр кровопролитного восстания.

Главную роль в сериале исполнил Олден Эренрайк, известный по фильму «Хан Соло: Звездные Войны. Истории». Также в проекте приняли участие Джессика Браун-Финдли, сыгравшая в «Куртизанках» и Гарри Ллойд из «Легиона».

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер сериала нового сезона сериала «Люцифер». Проект основан на одноимённой серии комиксов Нила Геймана и Сэма Кейта.