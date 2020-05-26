Sonic Youth выпустили концертный альбом, записанный в 1987 году

Американская группа Sonic Youth выпустила концертный Hold That Tiger в исправленной версии. Запись была сделана в 1987 году в Чикаго.
Коллекция песен доступна на стриминговом сервисе Bandcamp. В альбом вошли 18 песен, среди которых несколько каверов на коллектив Ramones.
Впервые релиз полуофициально вышел в 1991 году.
Как писал NEWS.ru, британская группа Napalm Death выпустила новый сингл, получивший название Logic Ravaged by Brute Force. В качестве сопровождения к композиции вышла кавер-версия песни White Kross американцев Sonic Youth.
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