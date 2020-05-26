Sonic Youth выпустили концертный альбом, записанный в 1987 году

https://static.news.ru/photo/c163354c-9f55-11ea-a308-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sonic Youth/facebook.com

Американская группа Sonic Youth выпустила концертный Hold That Tiger в исправленной версии. Запись была сделана в 1987 году в Чикаго.

Коллекция песен доступна на стриминговом сервисе Bandcamp. В альбом вошли 18 песен, среди которых несколько каверов на коллектив Ramones.

<noindex><a href="http://sonicyouth.bandcamp.com/album/hold-that-tiger-live-at-cabaret-metro-1987" rel="nofollow" target="_blank">Hold That Tiger (Live At Cabaret Metro 1987) by Sonic Youth</a></noindex>

Впервые релиз полуофициально вышел в 1991 году.

Как писал NEWS.ru, британская группа Napalm Death выпустила новый сингл, получивший название Logic Ravaged by Brute Force. В качестве сопровождения к композиции вышла кавер-версия песни White Kross американцев Sonic Youth.