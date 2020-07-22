Снайдер назвал хронометраж режиссёрской версии «Лиги справедливости»

Американский постановщик Зак Снайдер заявил, что режиссёрская версия его фильма «Лига справедливости» будет идти почти 4 часа. Выпуском картины займётся стриминговый сервис HBO Max.
Снайдер дал интервью на YouTube-канале Beyond The Trailer, во время которого заявил, что лента будет несколько длиннее выпущенной в 2017 году версии. Её продолжительность составила 214 минут.
Сейчас, при нынешних обстоятельствах, фильм будет длиннее. Не терпится уже показать новый материал фанам, — сказал кинематографист.
В 2016 году Снайдер после окончания съёмок не смог участвовать в постпродакшене картины из-за трагедии в семье: его дочь покончила жизнь самоубийством. Его место занял режиссёр «Мстителей» Джосс Уидон, который завершил ленту. Поклонники вселенной DC отметили, что стили постановщиков различаются и работа Снайдера должна была выйти мрачнее. В итоге фильм вызвал смешанную реакцию и зрителей, и критиков.
О том, что HBO Max выпустит режиссёрскую версию фильма «Лига справедливости», кинематографист сообщил 20 мая.
Ранее Зак Снайдер заявил, что изменит цвета в своём варианте картины, писал NEWS.ru.
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