SHOT: сыновья Епифанцева и чиновника повздорили в элитной школе SHOT: у сына Епифанцева возник конфликт с сыном председателя РИДС в школе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT пишет, что у сына актера Владимира Епифанцева завязался конфликт с сыном председателя Российско-Израильского делового совета Рената Ягудаева в московской школе. По данным канала, Ягудаев-младший начал цепляться к подростку, после того как он заступился перед ним за девочку.

По информации SHOT, конфликт между учениками возник в элитной школе имени Мигеля Эрнандеса в Пресненском районе Москвы. Как пишет канал со ссылкой на слова учащихся и родителей, сын Ягудаева совершенно не ладит с другими учениками.

SHOT пишет, что Ягудаев-младший постоянно провоцирует драки, в одной из которых он разбил ровеснику голову, после чего тот попал в больницу с сотрясением мозга. Канал публикует видео этой стычки, на котором, по данным SHOT, сам Ягудаев-старший поддерживает сына, оскорбляя его оппонента.

По словам родителей, которые приводит канал, адекватного диалога с чиновником не вышло. Согласно информации SHOT, Ягудаев написал заявления на всех, с кем дрался его сын-семиклассник, по его данным, таких около 10 человек. Матери ответили главе совета встречным коллективным заявлением и также обратились к главному раввину России Берлу Лазару. Как пишет SHOT, после этого начались массовые походы в полицию, сообщается, что на опрос к правоохранителям ходил в том числе и Владимир Епифанцев со своим сыном.

SHOT также пишет, что Ягудаев-младший был отчислен из прошлой школы за драку и перешел в новую школу в начале 2022 года. Как отмечает канал, к делу уже подключился председатель СК РФ Александр Бастрыкин, поручивший доложить ему о ситуации.

Ранее певец Филипп Киркоров отвел своего сына Мартина в пятый класс технолицея в подмосковной Истре. СМИ писали, что стоимость обучения там составляет 800 тысяч рублей в год. При этом лучшим ученикам выплачивается стипендия, полностью покрывающая эти расходы.