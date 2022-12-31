Шаполяк-Вайкуле, зверь-овчарка и человек Гена: чем удивил фильм «Чебурашка» Киноремейк легендарного мультфильма с Сергеем Гармашем и Еленой Яковлевой стартует в прокате 1 января

Фото: «Централ Партнершип»

Кадр из фильма «Чебурашка»

1 января в кино выходит одна из самых ожидаемых отечественных анимационных премьер — полнометражный фильм «Чебурашка». Пока одни с воодушевлением ждут красочной истории с милым сказочным персонажем, другие со скепсисом готовятся сравнивать ремейк с легендарным советским персонажем Эдуарда Успенского и Леонида Шварцмана. Обозреватель NEWS.ru уже посмотрел картину и выявил все ее достоинства и недостатки.

Несмотря на то что чудаковатый и любимый детьми многих поколений ушастый зверек не раз появлялся в мультфильмах («Шапокляк», «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Чебурашка идет в школу», в японских и южнокорейских аниме), полнометражная киноэкранизация у Чебурашки впервые.

Изначально необычный зверек появился на страницах книги Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья» в 1966 году. Тогда иллюстрации к ней рисовал Валерий Алфеевский. Но его Чебурашка скорее напоминал белку с большим хвостом и крохотными ушками. Узнаваемый по всему миру облик создал художник Леонид Шварцман. Именно благодаря творческому тандему писателя и мультипликатора зверек стал народным любимцем. Ему даже установлено 10 памятников в России, на Украине и в Израиле.

Фото: «Централ Партнершип» Кадр из фильма «Чебурашка»

Реанимировать легендарного персонажа «Союзмультфильма» доверили Дмитрию Дьяченко, который укрепился на должности сказочного режиссера благодаря кассово успешной франшизе «Последний богатырь». В этот раз ему тоже доверили культурное наследие России, но повторит ли он успех фольклорного ремейка — пока неясно. На этот счет есть несколько серьезных опасений.

Фильм начинается с некой «апельсиновой страны», напоминающей Латинскую Америку. Там на цитрусовых плантациях рабочие в поте лица собирают оранжевые плоды и пытаются изловить, а то и заколоть вилами ушастую зверушку, которая эти плоды поедает в промышленных масштабах. От напасти плантацию спасает внезапно нахлынувший ураган, затягивающий не только Чебурашку, но и весь поспевший урожай. Вихрь уносит их за тысячи километров и обрушивает апельсиновым градом (на съемках задействовали более шести тонн плодов) на курортный городок в России.

Там, в цветущем дендрарии, трудится хмурый разнорабочий Геннадий Петрович (Сергей Гармаш). Это и есть крокодил Гена. Только в человеческом обличье. Обычно он и слова доброго прохожему не скажет, руку женщине не подаст, ближнему не поможет. Зато с дисциплиной у него полный порядок. Геннадий по-крокодильи вздыхает и рычит на коллег и посетителей, наживая себе немало проблем с руководством.

Фото: «Централ Партнершип» Сергей Гармаш

Тут-то в его жизни и появляется непонятный ушастый зверек, которого назовут Чебурашкой только в конце фильма. Он разбрасывает всё вокруг, разбивает посуду, вносит раздражающую суету в церемониальную жизнь Гены. Такой повеса, конечно, самому Петровичу не нужен. Он и пытается пристроить ушастую болгарскую овчарку (временное название Чебурашки) то в зоопарк к другу Валере (Федор Добронравов), то обратно на улицу. Однако когда за зверьком начинает охотиться экстравагантная владелица конфетной фабрики «Радость моя» Римма (Елена Яковлева), Геннадий решает оставить сказочное создание у себя.

В вышколенном образе городской бизнесвумен не сразу угадывается переработанный образ Шапокляк. Римма скорее напоминает певицу Лайму Вайкуле, чем вредную старушку. Единственная связь с героиней Успенского — это имя. Шапокляк происходит от французского chapeau claque, разновидности цилиндров. И героиня Яковлевой как раз носит шляпы самых разнообразных фасонов и цветов. Да и привычной крыски Лариски зритель тоже не увидит. Вместо нее пакостить будет сотрудник фабрики и правая рука Риммы Ларион в исполнении Дмитрия Лысенкова.

Фото: «Централ Партнершип» Кадр из фильма «Чебурашка»

Параллельно зрителя знакомят с личной драмой Геннадия. Герой Гармаша перестал общаться с дочкой Таней (Полина Максимова), местной владелицей магазина по продаже шоколада, когда ей было еще лет 12. Но черствое на первый взгляд сердце Гены изнывает от любви к дочке и пятилетнему внуку, который с детства не разговаривает. Дочка живет в сотне метров от отца, поэтому он знает все перипетии ее жизни и бизнеса. А тут еще Римма-Шапокляк захотела поглотить магазинчик Татьяны своей «Радостью».

Фото: «Централ Партнершип» Кадр из фильма «Чебурашка»

Еще на этапе официального релиза трейлера Чебурашка многим казался несуразным и будто наспех вклеенным. За время съемок его несколько раз перерисовывали, и в итоге он стал выглядеть намного лучше. Но магии единения с артистами у него так и не случилось. Хотя и актерский состав у фильма собрался на зависть многим. По характеру и визуальному воплощению Чебурашка находится где-то между Лунтиком и Телепузиком. Это точно делает его милым. Но не больше.

Еще до начала съемок мы стали делать эскизы карандашом. Было достаточно непросто, потому что мы пытались сделать мордочку канонического Чебурашки живой. Это был наш первый опыт постройки персонажа. Мы долго искали рот, нос, шерсть, овал лица. Каждый элемент выстраивали по миллиметру. Это был сложный труд с бесконечным количеством итераций. Сделать Чебурашку одновременно обаятельным, трогательным и реалистичным оказалось непростой задачей. Такого фильма у нас в России не было. Достаточно долго мы вырабатывали движения Чебурашки, — рассказывает режиссер картины Дмитрий Дьяченко.

Картина изобилует анимационными сценами того, как ушастый зверек проказничает на улице или в доме Гены. Они явно рассчитаны на детей в возрасте до или чуть больше шести лет, потому как взрослые на этих моментах начинают нервно искать в карманах телефоны.

Кадр из фильма «Чебурашка»

Фильм идет неполные два часа (1 час 45 минут), что почти невозможно высидеть ребенку. Взрослым же или тинейджерам картина может показаться откровенно скучной. Сценаристы ввели немало сюжетных линий, но, разбросав намеки на конфликты по канве фильма, сплести из них внятный и завораживающий сюжет не смогли. В итоге зрители видят на экране яркую аппликацию из знакомых образов, цветовых пятен и элементарных шуток с простым посылом, который отлично сформулировал другой герой классической советской мультипликации — кот Леопольд: «Ребята, давайте жить дружно».