Сеть кинотеатров «Москино» проведёт Неделю Москвы в кино

https://static.news.ru/photo/8b3c5568-8315-11ea-9372-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Столичная сеть кинотеатров «Москино» объявила о проведении Недели Москвы в кино. Мероприятие пройдёт в режиме онлайн для тех, кто находится в изоляции из-за пандемии коронавируса.

Программа, посвящённая образу российской столицы на экране, пройдёт с 20 по 26 апреля. Она будет состоять из лекции киноведа и куратора Московской школы кино Всеволода Коршунова, виртуальной экскурсии по улицам города и показов редкой видеохроники с Айратом Багаутдиновым, а также советов урбанистов и москвоведов, говорится на сайте организации.

Смотрите фильмы о столице из наших подборок: от советской классики до недавних хитов проката, — говорится в сообщении «Москино».

Зрителям также представят подборки картин о столице для просмотра в Сети: «Метро в кино» к 85-летию Московского метрополитена, программа короткометражек «Москва Коротко» и коллекция «Снято в Москве» с лентами, съёмки которых проходили при содействии Московской кинокомиссии.

Как писал NEWS.ru, американский институт киноискусства (AFI) совместно с режиссёром Стивеном Спилбергом запустил киноклуб для людей, сидящих на карантине из-за пандемии коронавируса.