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Сериал «Властелин колец» станет самым дорогим в истории

02:04, 17 апреля 2021
Фото: Фото: kinopoisk.ru

Сериал кинокомпании Amazon Studios «Властелин колец» станет самым дорогим в истории ТВ. Производство первого сезона будет стоить $465 млн. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Издание напоминает, что один сезон сериала «Игра престолов», к примеру, обходился в $100 млн.

Это фантастика, это действительно так. Это будет самый дорогой телесериал из когда-либо созданных, — заявил министр экономического развития и туризма Новой Зеландии Стюарт Нэш.

Также стало известно, что планируется выпустить 5 сезонов нового телешоу и снять спин-офф.

Шоураннерами нового «Властелина колец» станут Джон Пейн, Патрик Маккей и Хуан Антонио Байона.

Ранее стало известно, что российский режиссёр Марюс Вайсберг намерен снять англоязычную версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы». В картине под названием About Fate снимутся голливудские актёры Эмма Робертс и Томас Манн. Съёмки должны начаться уже этим летом в Бостоне. Об этом писал NEWS.ru.

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