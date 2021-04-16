Сериал «Властелин колец» станет самым дорогим в истории

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Актриса Хелен Маккрори скончалась на 53-м году жизни. Как пишет издание Mirror, она долгое время боролась с онкологическим заболеванием.

Она умерла, как и жила, бесстрашно. Господь, мы любим её и знаем, как нам повезло, что она была в нашей жизни, — приводит издание слова супруга актрисы. Дэмиэн Льюис отметил,...