Сериал «Властелин колец» станет самым дорогим в истории

Сериал кинокомпании Amazon Studios «Властелин колец» станет самым дорогим в истории ТВ. Производство первого сезона будет стоить $465 млн. Об этом
Издание напоминает, что один сезон сериала «Игра престолов», к примеру, обходился в $100 млн.
Это фантастика, это действительно так. Это будет самый дорогой телесериал из когда-либо созданных, — заявил министр экономического развития и туризма Новой Зеландии Стюарт Нэш.
Также стало известно, что планируется выпустить 5 сезонов нового телешоу и снять спин-офф.
Шоураннерами нового «Властелина колец» станут Джон Пейн, Патрик Маккей и Хуан Антонио Байона.
Ранее стало известно, что российский режиссёр Марюс Вайсберг намерен снять англоязычную версию фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы». В картине под названием About Fate снимутся голливудские актёры Эмма Робертс и Томас Манн. Съёмки должны начаться уже этим летом в Бостоне. Об этом писал NEWS.ru.