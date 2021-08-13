Открытый гей осудил Marvel за тему ЛГБТ в сериале «Локи»

Британский сценарист и открытый гей Расселл Ти Дейвис, известный по работе над эпизодами шоу «Доктор Кто» и «Близкие друзья», осудил Disney и киностудию Marvel за использование темы ЛГБТ в сериале «Локи», передаёт портал Uproxx. Он признался, что появление бисексуального персонажа в супергеройском проекте вызывает у него беспокойство.

Локи один раз упоминает, что он бисексуал, и все говорят: «Боже мой, это пансексуальное шоу». Это всего лишь одно слово. Он произнёс слово «принц», и мы якобы должны сказать: «Спасибо, Disney! Разве вы не изумительны?» Это нелепый, малодушный, слабый жест, касающийся историй, которые следует рассказывать, — подчеркнул Дейвис.

В июне 2021-го режиссёр «Локи» Кейт Херрон подтвердила информацию об ориентации главного героя сериала. Она опубликовала кадры нового эпизода, где Локи разговаривает со своей альтернативной версией — Сильвией. Та спросила его, испытывает ли он интерес к какому-нибудь принцу или принцессе, на что хитрый суперзлодей ответил: «Ко всем понемногу».

Первая серия вышла 9 июня 2021 года на стриминговом сервисе Disney+. Лента успела попасть в топ-250 в «КиноПоиске» и получила высокий рейтинг не только в России, но и за рубежом. Считается, что «Локи» — одна из самых амбициозных задумок Marvel. По сюжету во время событий «Мстителей» Локи ловит полиция времени. Антигероя вынуждают исправить временной парадокс, который возник из-за кражи Тессеракта. Бог-трикстер попытается сбежать, а ловить его будет инспектор Мобиус (роль исполнил Оуэн Уилсон).

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