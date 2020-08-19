Сборы первого «Гарри Поттера» превысили $1 млрд

https://static.news.ru/photo/d5e6bfae-e1f7-11ea-8ee7-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Фильм «Гарри Поттер и философский камень» стал второй картиной франшизы о юном волшебнике, кассовые сборы которого превысили $1 млрд. Ленту выпустили в повторный прокат в Китае, что позволило увеличить её прибыль.

Ранее такую сумму удалось заработать только фильму «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II», завершившему историю, напоминает Deadline.

Картина в Китае вышла в обновлённой версии — в высоком разрешении 4К и формате 3D. В первый день показа лента установила рекорд для релиза, состоявшегося после снятия ограничений на массовые мероприятия, которые ввели в связи с пандемией коронавируса. После этого фильму удалось заработать за три дня $13,6 млн. Такой результат на $7,8 млн больше, чем во время китайской премьеры, состоявшейся в 2002 году.

Приятно видеть, что «Гарри Поттер и философский камень» радует новое поколение зрителей. Популярность фильма среди китайских зрителей, которые узнают его впервые, доказывает, что притягательность этих историй поистине безвременна и универсальна, — заявил глава международного прокатного подразделения компании Warner Bros. Эндрю Криппс.

Как писал NEWS.ru, кинокомпания Warner Bros. решила оставить только 37% кассовых сборов от показа фильма «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана в США. Таким образом студия надеется сократить риски и получить недостаточный доход, выпуская ленту сейчас, когда значительная часть рынка не работает в полную силу.