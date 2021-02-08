Савинков не исключил перезапуск сериала «Счастливы вместе»

Перезапуск сериала «Счастливы вместе» возможен на российском телевидении, такую перспективу не исключил в интервью NEWS.ru Павел Савинков, который сыграл в ситкоме Толика.
Всё возможно. Во всём мире есть спрос на ностальгию. А уж в нашей стране ностальгия популярна как нигде. Чего стоит одна только «Дискотека 80-х». Мы вообще почему-то больше счастливы в прошлом, чем в настоящем. Возможно, из-за склонности его идеализировать, — сказал актёр.
Однако Савинков усомнился, нужны ли новые серии со старыми актёрами зрителю.
Но я не уверен, что нужно воскрешать его. Закончилось — так закончилось. Были случаи, когда популярные в прошлом истории перезапускали и это не вызывало ничего, кроме грусти, — сказал актёр.
Савинков привёл в пример сериал «Друзья»: продюсеры готовят к выходу новую серию.
Я, например, с тревогой жду продолжения «Друзей». Я их раз семь пересматривал. И все главные герои действительно стали моими друзьями. Каждый раз мы на 30 минут как бы собираемся компанией: Паша и мои друзья — Моника, Чендлер, другие. Как в старые добрые. И они такие молодые и прекрасные. И я такой же прекрасный и молодой. А в продолжении придёт старая Моника, Чендлер, Джо, а значит и старый Паша. Зачем нам эта тоска? — подытожил Савинков.
Ранее актёр Андрей Гайдулян рассказал в интервью NEWS.ru, что в сериале «СашаТаня» не будет темы с коронавирусом и карантином.