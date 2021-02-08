Савинков не исключил перезапуск сериала «Счастливы вместе»

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Фильм «Последний богатырь: Корень зла», вышедший в прокат 1 января 2021 года, собрал рекордные для периода пандемии два миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной информационной системы о показе фильмов в кинозалах.

Сиквел «Последнего богатыря» режиссёра Дмитрия Дьяченко стал четвёртым российским фильмом, собравшим такие сборы, и первым — в период пандемии. Ленту посмотрели около семи миллионов человек, при этом в кинотеатрах удавалось...