Гайдулян: пандемия и протесты найдут отражение в российской культуре

Андрей Гайдулян стал известен на всю страну благодаря роли Саши в «Универе», который позже перерос в отдельной ситком о семье бывших студентов, которые жили в общаге, — «СашаТаня».

Однако актёр не только снимается в кино, но и выходит на театральную сцену. В конце 2020 года он стал частью спектакля «Дуэнья» (театральное агентство «Маскарад»). Его роль — отчаянный, влюблённый Фернандо. На одной сцене Гайдулян играет с Семёном Стругачёвым, Олесей Железняк и Олегом Кассиным.

Андрей Гайдулян в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал о новой роли, отношению к пустым залам из-за ограничений московских властей и своём проекте в TikTok.

Революционер Фернандо: как в «Дуэнье» молодое поколение протестует против власти отца

— О чём спектакль «Дуэнья»?

— К счастью, любовь и, к сожалению, жадность всегда будут в нашем мире. Отчасти спектакль об этом. С другой стороны — он о противостоянии отцов и детей, нового и старого. Сейчас, как мне кажется, это особо актуально для нас.

Многие считают, что сейчас происходит смена эпох. Точно можно сказать, что борются две системы: чего-то нового и старого. Они были в балансе, но сегодня мир меняется.

С Семеном Стругачёвым в спектакле «Дуэнья» Театральная компания «Маскарад»

— Вы играете Фернандо. Кто он?

— Мой герой — молодой революционер, парень нестабильный, патологически неуверенный в себе, ревнивый. При этом он всегда рвётся в бой и на баррикады.

— А вы похожи?

— Я очень неуверенный в себе человек (смеётся). Всё в нём мне близко, кроме, наверное, патологической ревности. Но не буду говорить о себе плохого (смеётся).

— А чему может научить ваш герой?

— Он может порадовать и задуматься. В конце спектакля каждый герой по-своему, как и мой гиперактивный мальчик, получает по шапке. Нужно искать золотую середину.

— Вы стали новым участником постановки, которая уже давно идёт на сцене и себя зарекомендовала. Какого это, входить в спектакль, когда уже всё состоялось?

— Ввод — это всегда сложно. У тебя нет времени на репетиции, споры с режиссёром. Есть рисунок, который создал другой актёр и на который ориентируются другие артисты. Конечно, ты должен соответствовать, но привнести что-то своё. Это сложно.

По сути, когда актёр вводится в спектакль, работа над ролью происходит после того, как он начал играть своего персонажа. Первое, что нужно сделать, — это выучить мизансцены: сказать всё по тексту, чтобы не мешать партнёрам, которые играют спектакль давно. А уже потом внести в роль что-то новое.

В театре есть правило: о смешном нужно рассказывать грустно, а грустном смешно. Если идти по этой логике, то нужно искать в незрелом Фернандо что-то зрелое, тогда это будет смешно.

— Нашли что-то зрелое?

— Я пытаюсь. Думаю, репетирую.

Театральная компания «Маскарад»

Ритм успешного актёра: как сохранить здоровье

— Вы живёте в сложном ритме: спектакли, репетиции, кино, ТВ. Как не сойти с ума от такого расписания?

— Я сам задаюсь этим вопросом. Самое главное — дисциплина. Это очень сложно. И обязательно нужно спать: семь часов на сон минимум. И катастрофически нельзя перед сном загружать свой мозг социальными сетями и Интернетом. Это сводит нас с ума.

Я люблю фразу: «Больше делаешь — больше успеваешь». Это тоже всегда работает.

— Власти Москвы увеличили максимальную заполняемость зала до 50%. Как вы оцениваете этот шаг?

— Мы, безусловно, рады. Мы поняли, что и 50% зала — это не так уж и мало (смеётся).

— А не страшно выходить на сцену, когда знаешь, что она будет пустой?

— Не страшно. Но и комфортным это назвать нельзя. И, честно говоря, это снимает ответственность. Ты можешь позволить себе больше импровизации. В этом смысле есть плюсы.

Но, конечно, мы любим играть на полные залы, когда идёт колоссальный обмен энергией со зрителем.

Театральная компания «Маскарад»

Гордыня актёров и протесты в искусстве: как пандемия изменит культуру

— Ваш коллега Дмитрий Певцов мне в интервью сказал, что карантин и закрытие театров помогли актёрам усмирить гордыню. Согласны с ним?

— Да, можно так сказать. Я, честно говоря, в начале был в оппозиции к коллегам, которые кричали, что не нужно закрывать театры. Я скажу крамольную вещь. Я был согласен, что если нужно закрыть театры, если ситуация требует, то почему бы не потерпеть.

Но отчасти я был неправ. У меня была работа в кино и на телевидении, а у каких-то артистов — нет. Возможно, если бы у меня не было работы, то я тоже кричал бы, не закрывайте театры.

— Вы говорили о протестах — они найдут отражение в искусстве? Прежде всего, в театре и кино.

— Безусловно. И в кино, и в сериалах это будет. Это ещё раз подтверждает, что в России всё более или менее нормально со свободой слова. Будут платформы, которые будут снимать об этом.

Мы не знаем, во что выльются протесты. Конечно, политическая и социальная жизнь находит отражение в культуре.

— А «СашуТаню» закроют на карантин?

— Нет, нас не закроют (смеётся). Мы прошли в сериале аккуратно эту тему. Мы сняли половину сезона, когда случился локдаун. Сериал снимается в разнобой: каждая из 40 серий частично уже была отснята. Мы не могли выбросить этот материал и снимать заново.

Сейчас идут премьерные серии без карантина и будет продолжение.

С Валентиной Рубцовой в сериале «СашаТаня» Comedy Club Production

TikTok: свобода от цензуры и новые тренды

— Какие планы на 2021 год?

— Мы все верим в хорошее, и нужно что-то делать. У меня лично много планов. Появился проект на телеканале «Россия» «Дом культуры и смеха». В него очень верю, он будет основным. Я в него очень влюблён: хороший юмор, отличная авторская команда.

Конечно, интернет-проекты — свои личные. Я плотно занимаюсь TikTok: интересная платформа. Я не хочу отставать от трендов.

— Чем так интересен TikTok?

— Пока эта платформа абсолютно нерегулируемая, как показали протесты. Там очень много свободы. Но ещё там другая аудитория: я чувствую себя суперкомфортно, потому что могу экспериментировать. Я снимаю скетчи, юмор.

В TikTok можно снимать и сериалы. Если посмотреть на мировые тренды, то сейчас будет меняться подход к сериалам: они станут короче. Этим можно заниматься в TikTok и YouTube.

Некоторым кажется контент в TikTok полным идиотизмом. Это может показаться так, но есть алгоритмы, которые подстраиваются под тебя. На платформе можно найти потрясающий образовательный контент. Нравятся тебе столярные работы — найдёшь видео по столярным работам, танцы — будут танцы, кривляния — кривляния.

Думаю, очевидно, что платформа будет расширяться.