«Россию нельзя удалить с карты»: режиссер Герман об отмене русской культуры Алексей Герман — младший: об «отмене» русской культуры скоро не вспомнят

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Алексей Герман — младший

О том, что культуру России пытались «отменить» на Западе, через некоторое время никто не вспомнит, заявил режиссер Алексей Герман — младший в интервью NEWS.ru. При этом сам он отметил, что спокойно относится к попыткам европейского культурного истеблишмента забыть о России.

Мы все прекрасно понимаем, что Россию нельзя удалить с карты мира, русскую культуру «отменить» невозможно. Можно как угодно переименовывать наших художников, нести фантасмагорический бред о том, что Лев Толстой «слишком имперский». Эти глупости никто не вспомнит через какое-то количество лет, — сказал Герман-младший.

При этом режиссер отметил, что иностранцы избегают общения с российскими культурными деятелями. Он добавил, что его фильм «Дело», в частности, лишился проката в Европе.

Нас выкинули хамским образом из европейского проката, из фестивалей и так далее. Я отношусь [к этому] спокойно и философски. Бегать и выпрашивать «Возьмите меня на фестиваль в Европу» не буду. Не хотят общаться — не надо. Захотят общаться — будем общаться, — заключил Герман-младший.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов заявил, что новые российские фильмы «По щучьему велению» и «Бременские музыканты», недавно вышедшие в большой прокат в России, лишены оригинальности и являются попыткой вывернуть наизнанку истории из советского прошлого. Он назвал картины некачественными и добавил, что не одобрил бы их производство.