Россиянам представили подборку фильмов для просмотра с родителями

Фото: Пресс-служба KION

«Джуманджи: Зов джунглей»

По случаю выхода в онлайн-кинотеатре комедии «Далекие близкие» KION составил подборку фильмов о ценности родственных связей, которые можно смотреть вместе с родителями. В их число, помимо уже упомянутой картины, вошли «Чудо», «Наши соседи Ямада», «Минари», «Семейка Аддамс», «Джуманджи: Зов Джунглей» и «Приключения Паддингтона».

«Далекие близкие» (2021, режиссер Иван Соснин)

Путешествие из Хабаровска в Москву стало испытанием для поссорившихся отца и сына. Ими стали Миша (Филипп Авдеев) и его ворчливый 50-летний отец Борис (Евгений Сытый). Он получил смартфон в подарок на день рождения, открыл для себя мир соцсетей и познакомился с похожей на него огородницей Надеждой (Елена Яковлева), которую решил навестить.

«Чудо» (2017, режиссер Стивен Чбоски)

Август (Джейкоб Трамбле) родился с редкой деформацией лица. Ради сохранения здоровья ему пришлось перенести множество операций. До пятого класса мальчик учился на дому, но его родители Изабель (Джулия Робертс) и Нейт (Оуэн Уилсон) считают, что ребенку нужно социализироваться. Они верят, что все получится, — надо только постараться.

Фото: Пресс-служба KION Семейная драма «Чудо»

«Наши соседи Ямада» (1999, режиссер Исао Такахата)

Аниме-фильм творческого партнера Хаяо Миядзаки по студии Ghibli Исао Такахаты «Наши соседи Ямада» — это альманах кратких историй о жизни типичной японской семьи. Поход в магазин, возвращение домой поздно вечером и готовка еды — Такахата доказывает, что быт повседневности можно изобразить интересно и с невероятной теплотой.

«Минари» (2020, режиссер Ли Айзек Чун)

Действие фильма разворачивается в восьмидесятые годы XX века. Джейкоб Ли (Стивен Ён) загорелся американской мечтой и перевез всю семью в Арканзас. Он планирует выращивать на плодородной земле корейские продукты и продавать их иммигрантам. Но для успеха ему требуется очень много денег, особенно если не получится найти подземную реку с нужным количеством воды для орошения.

«Семейка Аддамс» (1991, режиссер Барри Зонненфельд)

Этот фильм является классикой черной комедии. Готическая семья Аддамс живет счастливо: мать Мортиша (Анжелика Хьюстон) практикуется в колдовстве, дети Венсдей (Кристина Риччи) и Пагсли (Джимми Воркман) ходят в ненавистную школу, и только отец Гомес (Рауль Хулия) иногда скучает по давно потерянному брату. Каждый год родственники собираются для магического ритуала и просят у мира дать ответ о местонахождении брата — в один день они его получают.

Фото: Пресс-служба KION «Семейка Аддамс»

«Джуманджи: Зов джунглей» (2017, режиссер Джейк Кэздан)

Продолжение культового фильма 1990-х, в новой версии великого Робина Уильямса заменил герой боевиков Дуэйн Джонс. Четырем провинившимся подросткам дали задание разобрать школьный склад, полный ненужных вещей. Там они находят старую игровую приставку «Джуманджи», запускают ее и попадают в параллельный мир, из которого им придется найти выход.

«Приключения Паддингтона» (2014, режиссер Пол Кинг)

Однажды в тропических лесах Перу британский ученый нашел необычных, разумных медведей и обучил их языку. Вскоре мужчине пришлось вернуться на родину, но перед уходом он сказал новым друзьям, что они всегда могут к нему приехать. Спустя 40 лет медвежонок отправляется в Лондон, ничего не зная о человеческом мире.

В библиотеку KION ранее были добавлены более 40 популярных корейских дорам. Онлайн-кинотеатр объявил о премьере хитовых корейских сериалов для разных аудиторий: для подростков — «В прямом эфире», для любителей романтики — «Клетки Ю-ми» и «Ослепительно», для фанатов комедий о полицейских — «Полицейская академия», для бесстрашных — «Счастье», а для поклонников детективов — «Небесный замок».