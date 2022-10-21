Более 40 популярных корейских дорам добавлены в библиотеку KION

Фото: KION

Более 40 популярных корейских дорам добавлены в библиотеку KION. Онлайн-кинотеатр объявил о премьере хитовых корейских сериалов для разных аудиторий: для подростков — «В прямом эфире», для любителей романтики — «Клетки Ю-ми» и «Ослепительно», для фанатов комедий о полицейских — «Полицейская академия», для бесстрашных — «Счастье», а для поклонников детективов — «Небесный замок».

В сериале «Счастье» действие разворачивается в будущем, когда неудачный лечебный препарат «Next» привел к возникновению вируса Литта, который прекращает людей в зомби. Дорама «Ослепительно» рассказывает о девушке, которая может управлять временем с помощью магических часов, но платит за это годами жизни.«Небесный замок» отсылает к проблеме социального и финансового расслоения в Южной Корее, а «Клетки Ю-ми» — это романтический сериал о девушке, «любовные клетки» которой впали в кому после расставания.

Большинство актеров в дорамах — национальные звезды Южной Кореи с многомиллионной аудиторией в социальных сетях. Многие из них также работают в музыкальной индустрии. Так Пак Хен-щик («Счастье») состоит в группе ZE:A, Чинен («Клетки Ю-ми») — участник бойз-бэнда GOT7, а Минхен раньше пел в коллективах Wanna One и NU’EST.

Библиотека онлайн-кинотеатра KION ранее пополнилась на 400 с лишним фильмов киностудии «Ленфильм». На стримминговом сервисе можно ознакомиться с кинолентами Алексея Германа, Глеба Панфилова, Динары Асановой, Киры Муратовой. В KION теперь можно посмотреть признанные мировым киносообществом шедевры советского кино — фильмы «Гамлет» Григория Козинцева, «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» Игоря Масленникова, а также послевоенные фильмы «Дело Румянцева» и «Дорогой мой человек» и такие лирические комедии, как «Укротительница тигров» и «Труффальдино из Бергамо».