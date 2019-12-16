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Фильм российского режиссёра Кантемира Балагова «Дылда» включён в короткий список претендентов на премию «Оскар». Картина, которая выдвинута российским оскаровским комитетом, отмечена в номинации «Лучший иностранный фильм».

Конкурентами фильма из России стали ещё девять картин. Об этом сообщается на сайте премии. Состав номинантов на «Оскара» назовут 13 января 2020 года. Ранее NEWS.ru сообщал, что сайт Gold Derby...