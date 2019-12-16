Мультипликационный фильм российского режиссёра Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» внесён в шорт-лист претендентов на премию «Оскар». Всего в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» значатся десять номинантов.
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Работы Бронзита прежде дважды номинировались на престижную премию в данной категории.
Ранее NEWS.ru сообщал, что фильм российского режиссёра Кантемира Балагова «Дылда» включён в короткий список претендентов на премию «Оскар». Картина, которая выдвинута российским оскаровским комитетом, отмечена в номинации «Лучший иностранный фильм».
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