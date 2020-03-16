https://static.news.ru/photo/f17c79f6-675f-11ea-b481-fa163e074e61_660.jpg Фото: okkomovies/vk.com

Российские стриминговые платформы, такие как Okko и ivi, откроют бесплатный доступ к просмотру фильмов и сериалов для людей, находящихся на карантине после возвращения из-за рубежа.

С 16 марта можно получить пакет подписок «Оптимум» сервиса Okko на 14 дней бесплатно. Для этого нужно воспользоваться ботом в Telegram или написать слово okkobro в личные сообщения официальной группы онлайн-кинотеатра «ВКонтакте», сообщает ТАСС.

Мы желаем всем крепкого здоровья и надеемся, что Okkobro поднимет настроение пользователям, планы которых отменились из-за карантина, а фильмы, сериалы и лекции Okko помогут провести время с пользой и удовольствием, — цитирует пресс-служба онлайн-сервиса слова генерального директора Яны Бардинцевой.

По подписке «Оптимум» будут доступны 25 тысяч единиц контента сервиса, в том числе эксклюзивная премьера платформы «(Не)идеальный мужчина».

Как писал NEWS.ru, голливудские студии могут потерять $20 млрд в результате пандемии коронавируса. Убытки связаны с переносами премьер фильмов.