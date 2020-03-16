Российские стриминговые платформы, такие как Okko и ivi, откроют бесплатный доступ к просмотру фильмов и сериалов для людей, находящихся на карантине после возвращения из-за рубежа.
С 16 марта можно получить пакет подписок «Оптимум» сервиса Okko на 14 дней бесплатно. Для этого нужно воспользоваться ботом в Telegram или написать слово okkobro в личные сообщения официальной группы онлайн-кинотеатра «ВКонтакте»,
Мы желаем всем крепкого здоровья и надеемся, что Okkobro поднимет настроение пользователям, планы которых отменились из-за карантина, а фильмы, сериалы и лекции Okko помогут провести время с пользой и удовольствием, — цитирует пресс-служба онлайн-сервиса слова генерального директора Яны Бардинцевой.
По подписке «Оптимум» будут доступны 25 тысяч единиц контента сервиса, в том числе эксклюзивная премьера платформы «(Не)идеальный мужчина».
Как писал NEWS.ru, голливудские студии могут потерять $20 млрд в результате пандемии коронавируса. Убытки связаны с переносами премьер фильмов.
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