Режиссёр Учитель рассказал, как убедил Асмус вновь раздеться перед камерой

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Режиссёр Алексей Учитель рассказал, как уговорил актрису Кристину Асмус вновь сняться в откровенной сцене. В новом фильме она играет девушку из секс-чата.

Актрису пригласили в картину «Китобой», который снимал ученик Учителя Филипп Юрьев. Асмус прочитала сценарий и согласилась сниматьcя.

По сюжету там китобои смотрят компьютер, где показана раздевающаяся девушка. И эту героиню должна была сыграть Кристина Асмус, — рассказал Учитель журналистам KP.RU.

В момент съёмок на экраны вышел фильм «Текст», где Асмус снялась в откровенной сцене. После этого поклонники стали критиковать девушку, а её мужу юмористу Гарику Харламову стали писать оскорбительные сообщения.

32-летняя актриса решила отказаться от съёмок. Тогда Учитель ни на что не надеясь показал Асмус десять минут смонтированного фильма, после чего девушка изменила своё решение.

Она посмотрела и говорит: «Всё. Давайте. Когда снимать?». И снялась замечательно. Я был поражен! — подчеркнул режиссёр.

Перед началом съёмок он узнавал у Асмус не боится ли она общественного осуждения, на что девушка ответила, что это её дело.

Учитель подчеркнул, что фильм «Китобой» снимался на Камчатке и в ближайшее время будет показан на одном из фестивалей.

NEWS.ru писал, что Асмус заявила о разрыве с Харламовым. Девушка подчеркнула, что решение развестись приняла она. Актриса призналась, что её давно посещали мысли о расставании с юмористом, но в этом никто не виноват. Асмус отметила, что не будет общаться на эту тему с журналистами и как-то комментировать свою личную жизнь.