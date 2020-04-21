Режиссёр рассказал об одной из забракованных задумок нового «Джеймса Бонда»

https://static.news.ru/photo/162153e8-83ea-11ea-a7a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Не время умирать»/kinopoisk.ru

Американский режиссёр Кэри Фукунага рассказал, что в начале работы над фильмом «Не время умирать» у него была идея развернуть действие картины в голове Джеймса Бонда.

Фукунага поговорил с журналом Interview и рассказал, что в фильме есть сцена, которая вполне могла бы привести к развитию событий в сознании агента 007. Однако от этой идеи в итоге пришлось отказаться.

Там есть сцена, когда в голову Бонда втыкают иглу, чтобы он обо всём забыл, а затем он успевает сбежать. После он и Леа всё взрывают и выходят героями. Я подумал: а что если всё вплоть до конца второго акта будет происходить в его голове? — сказал кинематографист.

Он также отметил, что продюсер кинофраншизы Барбара Брокколи хотела сделать спин-офф про девушку агента 007 из ленты «Умри, но не сейчас».

Как писал NEWS.ru, Кэри Фукунага заявил, что не будет дорабатывать фильм «Не время умирать», несмотря на то что его премьеру отложили в связи с пандемией коронавируса. Он отметил, что довести работу до конца удалось «прежде, чем всё закрылось из-за COVID-19».