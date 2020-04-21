Режиссёр Иван Щёголев умер от коронавируса

Российский актёр и режиссёр Иван Щёголев умер из-за осложнений, вызванных заражением коронвирусом. Ему было 59 лет.
Артист скончался в Городской клинической больнице № 15 им. О. М. Филатова,
С 10 апреля врачи бились за жизнь режиссёра. Его состояние оценивалось как крайне тяжёлое в последние два дня.
Вирус — что тут ещё скажешь, — сказал Любинский.
Как писал NEWS.ru, киностудия «Мосфильм» потеряла примерно 90% выручки за месяц, приостановив работу в связи с пандемией коронавируса. Директор компании и режиссёр Карен Шахназаров заявил, что все цеха закрыты и предприятие несёт убытки.
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