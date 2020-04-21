Режиссёр Иван Щёголев умер от коронавируса

https://static.news.ru/photo/b9fd4656-83be-11ea-af45-fa163e074e61_660.jpg Иван Щёголев Фото: omskdrama/vk.com

Российский актёр и режиссёр Иван Щёголев умер из-за осложнений, вызванных заражением коронвирусом. Ему было 59 лет.

Артист скончался в Городской клинической больнице № 15 им. О. М. Филатова, сообщил «Известиям» продюсер Ефим Любинский. Он работал с Щёголевым над сериалом «Морозова».

С 10 апреля врачи бились за жизнь режиссёра. Его состояние оценивалось как крайне тяжёлое в последние два дня.

Вирус — что тут ещё скажешь, — сказал Любинский.

Как писал NEWS.ru, киностудия «Мосфильм» потеряла примерно 90% выручки за месяц, приостановив работу в связи с пандемией коронавируса. Директор компании и режиссёр Карен Шахназаров заявил, что все цеха закрыты и предприятие несёт убытки.