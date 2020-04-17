Шахназаров рассказал о потерях «Мосфильма» в выручке из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/45739a88-8080-11ea-8ed4-fa163e074e61_660.jpg Карен Шахназаров Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Киностудия «Мосфильм» потеряла примерно 90% в выручке за месяц, приостановив работу в связи с пандемией коронавируса.

Директор компании и режиссёр Карен Шахназаров заявил в беседе с ТАСС, что все цеха закрыты и предприятие несёт убытки.

Мы практически не работаем. Кроме нескольких телевизионных программ, которые в прямом эфире, мы не можем их закрыть, — сказал он.

Кинематографист отметил, что у студии есть «хороший запас прочности», благодаря которому компания может просуществовать год. Сотрудникам продолжают платить зарплату, но сейчас приходится тратить те деньги, которые могли пойти на развитие предприятия.

Как писал NEWS.ru, «Мосфильм» запустит с 1 сентября телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция», который будет показывать проекты собственного производства. В эфире можно будет посмотреть картины «Ирония судьбы, или C лёгким паром», «Девчата», «Служебный роман», «Дети понедельника», «Американская дочь» и «Белый тигр».