Режиссёр «Доктора Лизы» надеется, что фильм выйдет в октябре 2020 года

https://static.news.ru/photo/e896d0b8-83cd-11ea-8cb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Российский режиссёр Оксана Карас выразила надежду на то, что её фильм «Доктор Лиза» выйдет в октябре 2020 года, как и запланировано. Создатели картины обеспокоены тем, что сейчас работа кинотеатров приостановлена из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Карас отметила, что нынешняя ситуация актуализирует то, что показано в ленте, так как сейчас вопросы здравоохранения, медицины и помощи окружающим стали наиболее важными, передаёт ТАСС.

Человеком года в 2020 точно будет человек в белом халате, или даже не халате, а в противовирусном защитном комбинезоне и респираторной маске. <...> Важно, что ценность и значимость профессии врача, наконец, поднимается, — сказала кинематографистка.

Фильм расскажет об одном дне из жизни Доктора Лизы. Известный врач-реаниматолог помогала умирающим онкобольным, нуждающимся и бездомным. Она регулярно посещала Донбасс и Сирию с благотворительными миссиями.

Глинка была одним из пассажиров самолёта Ту-154 Минобороны РФ, который потерпел крушение 25 декабря 2016 года над Чёрным морем, недалеко от побережья Сочи. Гуманитарный рейс следовал в Латакию. На его борту были 92 человека.

13 апреля вышел трейлер картины «Доктор Лиза». Её роль исполнила Чулпан Хаматова, писал NEWS.ru.