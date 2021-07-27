Раскрыт сюжет первого эпизода нового сезона «Симпсонов»

Стало известно, каким станет первый эпизод нового, 33-го сезона мультфильма «Симпсоны», передаёт портал Entertainment Weekly. По сюжету главной героиней выпуска станет Мардж — супруга Гомера. В юные годы она ставила мюзикл, и у неё сохранились о нём замечательные воспоминания.

И через 20 лет мать знаменитого семейства решила вернуть спектакль на сцену. Но когда её заклятый враг приезжает в город Спрингфилд, она понимает, что память её подвела и жизнь в старших классах была совсем не такой, как ей казалось.

Поющую Мардж озвучит Кристен Белл, подарившая голос принцессе Анне в анимационной ленте «Холодное сердце». Продюсер шоу Мэтт Селман отметил , что серия получится самой музыкальной в истории проекта. Премьера нового сезона запланирована на 26 сентября 2021 года.

«Симпсоны» — самый длинный анимационный сериал в истории телевидения США. За 30 с лишним лет вышли 32 сезона. Первый эпизод показали 17 декабря 1989 года. Мультфильм рассказывает про обычную американскую семью — Гомера Симпсона, его жену Мардж Симпсон и их детей — Барта, Лизу и Мэгги Симпсон. В марте шоу продлили ещё на два сезона.

Накануне продюсеры «Симпсонов» заменили белого актёра Гарри Ширера, который 30 лет озвучивал темнокожего доктора. Сам Ширер от комментариев отказался.

Ранее Майк Рейсс, сценарист и продюсер многосерийного мультфильма «Симпсоны», в беседе с изданием Metro раскрыл, что шоу, выходящее с 1989 года, может «стать вечным». По его словам, культовый проект имеет все шансы транслироваться много лет, а может, и бесконечно долго.