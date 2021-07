Пропавшее платье звезды «Волшебника в стране Оз» нашли в США

Фото: imdb.com

Съёмки нового сериала HBO по мотивам компьютерной игры The Last Of Us начались в Канаде на прошлой неделе. Проект станет дороже, чем нашумевшая «Игра престолов» того же телеканала. Дэмиэн Петти, президент местного профсоюза актёров, раскрыл часть деталей шоу, передаёт Daily Mail.

Он добавил, что «не может подтвердить официальную сумму бюджета», но признал, что это «крупнейшие съёмки на территории Канады». Петти подчеркнул, что стоимость одного эпизода грядущей ленты «значительно превышает восьмизначную цифру»....