Пропавшее платье звезды «Волшебника в стране Оз» нашли в США

Сотрудники Католического университета Америки нашли в США знаменитое бело-голубое платье в клетку, которое, как считают, носила звезда фильма «Волшебник страны Оз» (1939) Джуди Гарленд, передаёт Just Jared. Одежду обнаружили спустя почти 50 лет после того, как её передали учреждению, а затем потеряли.

По данным Just Jared, в начале 1970-х артистка Мерседес Маккэмбридж подарила платье Гилберту Хартке — режиссёру, священнику, а также главе драматического отделения университета. Это произошло уже после смерти её подруги Джуди Гарленд.

Много лет местонахождение платья было неизвестно, пока Мэтт Рипа — преподаватель и координатор драматического факультета не нашёл его в мусорном мешке в университетском театре во время подготовки к ремонту.

Я поинтересовался, что внутри. Открыл мешок для мусора, а там обувная коробка и в ней платье. Мне не верилось. Не стоит говорить, что за время работы в университете я обнаружил много всего занятного, но, уверен, это самая ценная вещь, — отметил Рипа.

Позже находку оценил историк Райан Линтельман. Эксперт подтвердил, что платье действительно похоже на то, что Гарленд примерила в фильме. Среди них — небольшой потайной карман для носового платка Дороти — героини Гарленд.

Ранее сообщалось, что американский актёр Марк Уолберг в эфире «Ночного шоу с Джимми Фэллоном» раскрыл, как за три недели потолстел почти на 20 килограммов для роли в драме «Отец Стью». В ленте артист сыграл экс-профессионального боксёра в тяжёлом весе, ставшего священником после несчастного случая. Уолберг рассказал, что ради проекта употреблял до 11 тысяч калорий в сутки. Он отметил, что сначала ему нравилось есть всё, что хочет.