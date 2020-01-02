https://static.news.ru/photo/92a19e8a-2d9d-11ea-bc92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: NetFlix

Создатели сериала «Ведьмак» наделали «достаточно» ошибок, когда адаптировали роман для телевидения, признался продюсер Томаш Багиньский. Съёмочная группа намерена работать над исправлением ошибок при работе над вторым сезоном, пообещал продюсер в беседе с польским wyborcza.pl.

При работе с таким крупным проектом тяжело не наделать ошибок, по словам Багиньского. Он добавил, что не видит смысла в том, чтобы рассказывать обо всех неточностях, так как всё равно уже поздно что-либо исправлять.

В дальнейшем над костюмами будет работать Люсинда Райт, работавшая в сериале «Доктор Кто», а съёмки будут проходить не в Венгрии, а в Англии, сообщил он.

Проект покинул каскадёр Владимир Фурдик, который отвечал за постановки боёв, сообщает портал «Игромания».

Багиньский уверен, что над вторым сезоном будет работать проще, так как актёры уже сжились со своими персонажами.

Ранее NEWS.ru писал, что шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрич поделилась деталями второго сезона.