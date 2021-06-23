Продюсер «Симпсонов» раскрыл, будут ли мультфильм показывать вечно

Майк Рейсс, сценарист и продюсер многосерийного мультфильма «Симпсоны», в беседе с изданием Metro раскрыл, что шоу, выходящее с 1989 года, может «стать вечным». По его словам, культовый проект имеет все шансы транслироваться много лет, а может, и бесконечно долго.

Кинодеятель вспомнил долгожителей эфира — программы Saturday Night Live (с 1975 года) и The Daily Show (с 1996 года), где в сатирической форме тоже освещают разные истории.

«Симпсоны» рассказывают о событиях, происходящих в мире, людях, их действиях. Поэтому для нас отказаться от шоу — значит сказать себе, что мы осветили все события, которые когда-либо случались на планете. <...> Всё, что касается текущих событий, должно продолжаться, — отметил Рейсс.

На вопрос журналистов том, есть ли у «Симпсонов» секретная «формула успеха», продюсер с иронией ответил, что им просто повезло с командой в своё время. «Симпсоны» — самый длинный анимационный сериал в истории телевидения США. За 30 с лишним лет вышли 32 сезона.

Мультфильм рассказывает про обычную американскую семью — Гомера Симпсона, его жену Мардж Симпсон и их детей — Барта, Лизу и Мэгги Симпсон. В марте шоу продлили ещё на два сезона.

Накануне продюсеры «Симпсонов» заменили белого актёра Гарри Ширера, который 30 лет озвучивал темнокожего доктора. Сам Ширер от комментариев отказался.

Ранее сообщалось, что Disney объявила о выходе нового мультсериала про приключения бурундуков Чипа и Дейла. Шоу называется Chip 'n' Dale: Park Life («Чип и Дейл: Жизнь в парке»). Премьера первого выпуска запланирована на 28 июля.