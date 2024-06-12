Прилучный попытается сдержать данное сыну слово в новой драме Андреасяна Вышел трейлер драмы Андреасяна «Мужское слово» с Прилучным в главной роли

Фото: Атмосфера кино

Кадр из трейлера к фильму «Мужское слово»

Вышел трейлер драматического фильма Сарика Андреасяна «Мужское слово», где актер Павел Прилучный сыграл главную роль. В ролике, представленном на YouTube дистрибьютором «Атмосфера кино», главный герой берет в заложники врачей, чтобы не допустить отключения сына от аппарата поддержания жизнедеятельности. Фильм выйдет в прокат 25 сентября 2024 года.

По сюжету 10-летний Илья впадает в кому из-за несчастного случая. Отец мальчика Андрей дежурит у постели сына в больнице, но лечащий врач сообщает о необходимости отключить ребенка от аппарата поддержания жизнедеятельности по закону. Главный герой предлагает деньги и пытается убедить медиков, что нужно подождать. Однако отцу не оставляют выбора и он решается на безумный шаг. Мужчина обещал сыну спасти его и намерен сдержать свое слово.

Роль ребенка сыграл 11-летний сын режиссера и продюсера Сарика Андреасяна. Ранее мальчик снимался в фильме отца «Онегин», где появился в образе Ванечки. Также в ленте сыграли Ирина Пегова, Юрий Цурило, Николай Шрайбер, Екатерина Стулова, Игорь Черневич и другие.

Ранее на YouTube вышел русскоязычный трейлер фильма «Чужой: Ромул». Новая часть знаменитой кинофраншизы появится на экранах 16 августа.