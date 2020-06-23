Премьеру нового сезона «Рассказа служанки» перенесли на 2021 год

Стриминговый сервис Hulu отложил выпуск четвёртого сезона «Рассказа служанки» до 2021 года. Производство проекта было заморожено в марте из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
О сроках возобновления съёмок шоу продюсеры сообщат позже,
В августе того же года в России Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направил владельцам 380 интернет-ресурсов требование удалить пиратские копии популярного сериала «Рассказ служанки».
Сериал снят по одноимённому роману канадской писательницы Маргарет Этвуд. Его сюжет посвящён истории служанки, которая живёт в недалёком будущем в вымышленном тоталитарном государстве Гилеад.
Как писал NEWS.ru, выпуск четвёртой части фильма «Матрица» режиссёра Ланы Вачовски на большие экраны перенесён на два года. Премьеру пришлось отложить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
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