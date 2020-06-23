Премьеру нового сезона «Рассказа служанки» перенесли на 2021 год

https://static.news.ru/photo/fb7cf952-b56c-11ea-8991-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Рассказ служанки»/imdb.com

Стриминговый сервис Hulu отложил выпуск четвёртого сезона «Рассказа служанки» до 2021 года. Производство проекта было заморожено в марте из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

О сроках возобновления съёмок шоу продюсеры сообщат позже, передаёт ComicBook. Hulu продлил один из своих самых популярных проектов летом 2019 года, после того как был завершён показ третьего сезона.

В августе того же года в России Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направил владельцам 380 интернет-ресурсов требование удалить пиратские копии популярного сериала «Рассказ служанки».

Сериал снят по одноимённому роману канадской писательницы Маргарет Этвуд. Его сюжет посвящён истории служанки, которая живёт в недалёком будущем в вымышленном тоталитарном государстве Гилеад.

Как писал NEWS.ru, выпуск четвёртой части фильма «Матрица» режиссёра Ланы Вачовски на большие экраны перенесён на два года. Премьеру пришлось отложить из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.