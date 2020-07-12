Премьеру фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович отложили на 2021 год

https://static.news.ru/photo/fa9488f4-c4dd-11ea-85a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sony

Компания Sony Pictures перенесла премьеру фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович на 2021 год. Таким образом продюсеры хотят избежать больших финансовых потерь во время проката из-за пандемии коронавируса.

Изначально выход картины был намечен на 4 сентября 2020 года. Теперь ленту можно будет увидеть на большом экране только 23 апреля в следующем году, сообщает Deadline.

Второй причиной переноса стала премьера новой части триллера «Тихое место», у которого сильный кассовый потенциал, из-за чего выпускать фильм с Йовович рискованно для Sony Pictures.

Monster Hunter — серия видеоигр компании Capcom. Игрок берёт на себя роль охотника в фэнтезийном мире, выслеживает и убивает фантастических животных.

Ранее журнал Empire опубликовал новый кадр из «Охотника на монстров». На них Милла Йовович изображает на экране персонажа Натали Артемис, вооружённого двумя огненными клинками, писал NEWS.ru.