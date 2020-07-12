Премьеру фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович отложили на 2021 год

Компания Sony Pictures перенесла премьеру фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович на 2021 год. Таким образом продюсеры хотят избежать больших финансовых потерь во время проката из-за пандемии коронавируса.
Изначально выход картины был намечен на 4 сентября 2020 года. Теперь ленту можно будет увидеть на большом экране только 23 апреля в следующем году,
Второй причиной переноса стала премьера новой части триллера «Тихое место», у которого сильный кассовый потенциал, из-за чего выпускать фильм с Йовович рискованно для Sony Pictures.
Monster Hunter — серия видеоигр компании Capcom. Игрок берёт на себя роль охотника в фэнтезийном мире, выслеживает и убивает фантастических животных.
Ранее журнал Empire опубликовал новый кадр из «Охотника на монстров». На них Милла Йовович изображает на экране персонажа Натали Артемис, вооружённого двумя огненными клинками, писал NEWS.ru.
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