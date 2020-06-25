Премьера нового фильма Нолана «Довод» вновь перенесена

Компания Warner Bros. объявила об очередном переносе премьеры фильма Кристофера Нолана «Довод» в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Фильм выйдет 12 августа 2020 года.
Изначально лента должна была выйти 17 июля, позже дата была перенесена на 31-е число того же месяца. По данным издания Variety, решение об очередном переносе было
Незадолго до очередного переноса премьеры Нолан написал письмо международной выставке киноиндустрии CineEurope, в котором сделал упор на тот факт, что его новое творение предназначено именно для показа на больших экранах.
В фильме снялись Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон, он расскажет историю секретного агента, спасающего мир.
Как писал NEWS.ru ранее, сайт io9 опубликовал кадры со съёмок фильма «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана. Они взяты из книги о создании картины.
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