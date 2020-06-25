Премьера нового фильма Нолана «Довод» вновь перенесена

https://static.news.ru/photo/c441236c-b762-11ea-828b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Warner Bros. Pictures/YouTube

Компания Warner Bros. объявила об очередном переносе премьеры фильма Кристофера Нолана «Довод» в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Фильм выйдет 12 августа 2020 года.

Изначально лента должна была выйти 17 июля, позже дата была перенесена на 31-е число того же месяца. По данным издания Variety, решение об очередном переносе было принято из-за заявления губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Чиновник сообщил, что на четвёртом этапе снятия ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса, кинотеатры не откроются. В Лос-Анджелесе официальная дата открытия киноплощадок также пока неизвестна. Вероятно, выпускать в прокат картину, на создание которой было потрачено $200 млн, в таких обстоятельствах нерационально. Планируется, что лента пробудет в прокате дольше обычного.

Незадолго до очередного переноса премьеры Нолан написал письмо международной выставке киноиндустрии CineEurope, в котором сделал упор на тот факт, что его новое творение предназначено именно для показа на больших экранах.

В фильме снялись Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон, он расскажет историю секретного агента, спасающего мир.

Как писал NEWS.ru ранее, сайт io9 опубликовал кадры со съёмок фильма «Довод» британского режиссёра Кристофера Нолана. Они взяты из книги о создании картины.