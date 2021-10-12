Премьера фильма «Алиби» состоится на Первом канале

Многосерийный фильм Нурбека Эгена «Алиби» выйдет 18 октября на Первом канале. В основе сюжета история успешного киносценариста, придумывающего алиби в реальной жизни для тех, кто к нему обращается. Об этом сообщила пресс-служба Первого канала.

В картине в роли семейной пары снимались Евгений Стычкин и Ольга Сутулова, действительно находящиеся в браке. Также Александр Устюгов, Варвара Бородина, Яков Левда. Сценаристом выступил Дмитрий Лемешев, работавший над сериалом «Контакт».

Пробы с Ольгой мы проходили вместе. Мне кажется, выбор на нас пал в силу того, что наши личные наработки за 10 лет брака могли этой истории дать больше, чем даже отличная игра профессиональных актёров, но которые познакомились только вчера. В итоге в «Алиби» много наших с Ольгой придумок, включая даже посуду главных героев... А ещё хотел бы отметить в сериале тему взаимоотношений родителей и детей. Она тоже крайне честно подана. Ребёнок, как только начинаешь ему врать, начинает врать тебе, — описал съёмки Евгений Стычкин.

Режиссер Нурбек Эген заявил, что в этом фильме не сомневается, хотя не часто уверен в своих проектах. Он похвалил юмор и живые диалоги сценариста Дмитрия Лемешева и пообещал «много хулиганства».

«Алиби» состоит из шести серий, их покажут с 18 по 21 октября в 21:30.

Ранее стало известно, что ток-шоу «Закрытый показ» вернётся в эфир Первого канала спустя восемь лет с документальным фильмом «Кто тебя победил никто». Картина Любови Аркус выходит к юбилею актрисы Аллы Демидовой — ей 29 сентября исполнилось 85 лет.