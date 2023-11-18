«Повод сделать гадость»: Птаха о том, почему «зарубили» премьеру «Брата-3» Птаха: премьеру «Брата-3» сорвали из-за шрифта в начальных титрах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рэпер Птаха (Давид Нуриев)

Рэпер Давид Нуриев, известный под псевдонимом Птаха, сообщил NEWS.ru, что премьера фильма «Брат-3», в котором он снимался, не состоялась из-за претензий к шрифту в начальных титрах. Он отметил, что никаких нарушений законодательства в фильме отмечено не было.

Это проблема начальных титров, потому что написано не так, как кому-то хотелось. Есть такая вещь, как ложные титры. Для них «Брат-3» не так написано, а это нормальное художественное решение. Это просто повод, абсурдная ситуация, когда зарубают премьеру специально. <...> Там нет никакого нарушения законодательства РФ, аморальной истории, не задевает никто чувства верующих. Просто есть повод сделать гадость, — заявил Птаха.

Предлог для отсрочки предоставления прокатного удостоверения фильму музыкант назвал «дебильным». Также он заподозрил, что ситуация может иметь коррупционный характер.

У меня сложилось впечатление, что кто-то кого-то попросил зарубить премьеру. Либо, я подозреваю, кто-то захотел получить денег — занесите денег, вам дадут прокатное удостоверение. Других вариантов нет. Абсурдная, тупая ситуация. Надо быть дебилом, что вся проблема в одном слове, каким шрифтом написано, — сказал музыкант.

Министерство культуры России не выдало прокатное удостоверение фильму «Брат-3» режиссера Валерия Переверзева. Продюсер Владислав Пастернак пояснил, что пока речь идет о переносе даты премьеры, а не об отмене проката ленты. В частности, срыв показов произошел в Тамбове, где проходили съемки, и в Санкт-Петербурге.