Последние новости о «Слове пацана»: будет ли продолжение, как оценили финал Сценарист сериала «Слово пацана» Золотарев нашел возможным продолжение ленты

Фото: Пресс-служба WINK

Кадр из сериала «Слово пацана»

Сценарист сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев нашел возможным продолжение ленты. Будет ли второй сезон, как в России встретили переснятый финал ленты?

Будет ли еще один сезон «Слова пацана»

Золотарев рассказал в программе «Царьград. Главное», что историй про героев ставшей популярной ленты есть еще на два сезона. По его словам, изначально планировалось, что съемки сериала — «тема вдолгую», поэтому у персонажей есть развитие. Вместе с этим Золотарев отметил, что не стал допытываться у Жоры Крыжовникова, будет ли еще один или два сезона «Слова пацана».

«Последнее время режиссер жил в монтажке, и это было самое плохое время, чтобы дёргать его и кричать: „Жора, давай поговорим про второй сезон“», — рассказал Золотарев.

Сценарист подчеркнул, что решение о продлении съемок должен принять именно Крыжовников. Золотарев обратил особое внимание, что в ближайшее время обсудит этот вопрос с постановщиком, ведь процесс монтажа и премьера финальной серии уже состоялись.

Актер Вячеслав Копейкин, сыгравший Турбо в киноленте, ранее рассказал, что не знает о продолжении сериала.

Понравился ли зрителям финал «Слова пацана»

Большинство зрителей оказались довольны финалом. Некоторые близко к сердцу приняли повороты судьбы полюбившихся героев, отметив, что по сравнению со слитой версией создатели приправили официальную эмоциями.

«Все ожидаемо, фильм супер, последняя серия — огонь, и не верьте тому, что скидывали, — все совершенно иначе», — поделились в комментариях.

«Главное, что Марат отомстил. И как он плакал, аж у самой слезы пошли», — рассказала пользовательница.

Некоторые не согласились с восторженными отзывами.

«Первый вариант восьмой серии был эпичнее», — отметили пользователи.

Фото: Пресс-служба WINK Кадр из сериала «Слово пацана»

Какие герои и сцены из «Слова пацана» понравились участникам съемок

Автор книги «Слово пацана» Роберт Гараев похвалил актеров, исполнивших роли комсомольца Дениса Коневича, Маратика и Кощея. Вместе с этим он отметил в разговоре с порталом 116.RU, что его любимыми персонажами стали Турбо и Зима.

«Турбо с Зимой — мои любимчики. Зима — вообще отличный парень. Он герой, которому больше всего повезло в плане того, что он ничего такого не сделал, ровненько прошелся. Он такой молчун, у него хитринка-улыбочка, а на самом деле да, видимо, у него есть запас», — отметил Гараев.

Исполнитель роли Зимы Лев Зулькарнаев в свою очередь признался, что ему понравилось участвовать в съемках криминальной драмы, ведь он «за парадоксы в игре, за контрапункты, чтобы это не было сделано „в лоб“». Любимой сценой звезды ленты стало открытие видеосалона в третьей серии.

«Любимая сцена — когда парни только открыли видеосалон и Зима показывает Марату, как завлекать публику. Этот момент в сценарии был написан очень круто и таким же получился в кадре», — отметил Зулькарнаев.

Своего героя актер сравнил с буддистским монахом. По его словам, он тщательно работал над образом, благодаря чему эпизод с задержанием «универсамовских» стал одним из самых запоминающихся у зрителей.

«Казалось бы, чего ждать от человека, который все время молчал, а он взял и засмеялся, как буддистский монах», — сказал Зулькарнаев.

Фото: Пресс-служба WINK Кадр из сериала «Слово пацана»

Что говорят психологи о «Слове пацана»

Психотерапевт Николай Стрелков разобрал психологические портреты четырех наиболее отличившихся героев: мамы Андрея Пальто, Айгуль, ее насильника Ромы Колика и Вовы Адидаса. Врач отметил, что, если бы персонажи были адекватны, за ними было бы неинтересно наблюдать.

Психиатр объяснил, что мать Пальто — слабый человек и холерик, поэтому ярко реагирует на провокации и выходит на эмоции. Что касается Айгуль, то школьница страдала из-за низкой самооценки, однако в понятных ей ситуациях обладает чувством самоконтроля. Вова Адидас, по мнению специалиста, хоть и неоднозначный герой, но обладает адекватно высокой самооценкой, потому что достигает всех своих целей. При этом у дембеля есть проблемы с самоконтролем на фоне ПТСР.

Психолог Елена Митягина заявила в разговоре с NEWS.ru, что дети не станут похожи на героев сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», если в подростковом возрасте найти альтернативный выход для их энергии. Специалист отметила, что родители упускают ребенка еще до переходного возраста — в семь — девять лет, когда потребность во внимании взрослых не так заметна.

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