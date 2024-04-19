Похожие платья Бузовой и Самбурской, декольте Климовой: как открылся ММКФ

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/ТАСС

Ольга Бузова, Екатерина Климова, Настасья Самбурская

Сегодня в российской столице стартовал 46-й Московский международный кинофестиваль. В нем примут участие более 230 фильмов из 50 стран. В основном конкурсе соревнуются 11 кинокартин.

Несмотря на дождь и сильный ветер, российские звезды пришли к кинотеатру «Россия» в открытых вечерних платьях. 59-летняя актриса Ирина Безрукова появилась в длинном темном платье с длинными рукавами. Певица и телезвезда Ольга Бузова красовалась перед журналистами в черном обтягивающем наряде от Vetements стоимостью около $2811.

Платье этого же бренда выбрала актриса Настасья Самбурская. Она позировала фотографам в длинном облегающем наряде изумрудного цвета, расшитом блестками.

Актриса Агата Муцениеце появилась на дорожке вместе с телеведущим Иваном Чуйковым. Молодые люди держались за руки, подтвердив слухи о своем романе. Чуйков помогал Агате держать подол платья.

Екатерина Климова выбрала наряд пыльно-розового цвета с ручной вышивкой и глубоким декольте от Валентина Юдашкина.

Большинство звезд предпочли темные оттенки в нарядах. Черные классические костюмы выбрали Сергей Жуков, Дмитрий Дюжев, Милош Бикович, Ксения Алферова, Светлана Немоляева, Тина Канделаки поддержали негласный total-black.

Кинофестиваль начнется с мексиканского фильма о путешествии к американской границе — «Открытое небо». А закроется мероприятие премьерой фильма Олега Трофимова «Майор Гром: Игра». Это третья часть одноименного российского комикса.

ММКФ считается вторым старейшим кинофестивалем в мире после Венецианского. Впервые он состоялся в 1935 году. С 1999 года президентом ММКФ является Никита Михалков.

Как выглядели звезды на красной дорожке ММКФ — в фотогалерее NEWS.ru.