Подушка на лицо: что за нестандартные сексуальные предпочтения у Ди Каприо?

Фото: Nick Agro/AdMedia/Global Look Press

Леонардо Ди Каприо

Вдова создателя журнала Playboy подтвердила слухи о бурной личной жизни актера Леонардо Ди Каприо. Почему она сравнивает его с покойным мужем, что известно о любовницах звезды Голливуда и какие слухи ходят о его сексуальных предпочтениях?

Почему Ди Каприо сравнивают с основателем Playboy

Вдова основателя Playboy Кристал Хефнер в подкасте Hit Network рассказала о временах, когда Ди Каприо посещал их с мужем особняк. Она подтвердила один из слухов о личной жизни актера, которого называют «закоренелым холостяком».

«Я помню, как однажды вечером Леонардо Ди Каприо и Рианна переспали друг с другом [в особняке Playboy]», — рассказала Кристал.

В то же время, по словам вдовы Хефнер, Ди Каприо уже не тот юноша, которым был раньше.

«Лео превращается в нового Хефа. Его девушки все молодеют, и это уже плохо выглядит», — объявила Кристал.

Что рассказала модель Playboy о сексуальных предпочтениях Ди Каприо

Вдова Хефнера намекнула на поцелуй Ди Каприо с 22-летней моделью Хике Конингс. Блондинка, которая появилась на обложке Playboy в марте 2024 года, рассказала, что встретилась с актером на вечеринке в секретном клубе.

«Это такой секретный клуб в Лос-Анджелесе, один из тех клубов, куда можно попасть только по приглашению. Я увидела, что он сидит там в черной шапке и кофте, и у нас произошел контакт взглядов», — приводит ее слова VNE Express.

Через минуту к девушке подошел менеджер актера, который позвал ее познакомиться. Через короткое время они уже целовались. Однако на предложение 49-летнего Ди Каприо поехать к нему юная модель отказалась, а актер, по ее словам, страшно удивился. Она рассказала Page Six, что отказалась, поскольку слышала о нестандартных сексуальных предпочтениях звезды.

«Я слышала от других девушек, что он может вести себя очень странно. Например, одна подруга рассказала, что во время секса он надел наушники, чтобы не слышать ее. А другая сказала, что он ей даже подушку на лицо положил. Нет, Лео слишком странный и слишком старый», — объявила Конингс.

Фото: Kento Nara/Geisler-Fotopress/Global Look Press Леонардо Ди Каприо

С какими моделями встречался Лео Ди Каприо

Ди Каприо известен тем, что остается холостяком, хотя встречался со многими известными моделями и актрисами. Так, в середине 90-х его видели в компании супермодели Наоми Кэмпбелл. Позже он короткое время встречался с актрисой Кристен Занг и моделями Бижу Филиппс, а потом Евой Герциговой. Длительные отношения у Ди Каприо вышли с супермоделью Жизель Бюндхен, они провели вместе с 2000 по 2005 год.

С моделью Бар Рефаэли актер встречался с 2005-го по 2011-й с полугодовым перерывом в 2009-м. В это время, как утверждают британские СМИ, он встречался с моделью Victoria’s Secret Анной Вялицыной.

Блэйк Лайвли встречалась с Ди Каприо несколько месяцев в 2011 году, прежде чем ушла к будущему мужу Райану Рейнольдсу. После нее у Лео сменились Мадалина Генея, Эрин Хизертон, и Тони Гаррн, с которой он встречался до 2014 года.

До Рианны Ди Каприо успел некоторое время провести с Келли Рорбах. А после отношений с ней звезда «Титаника» стал встречаться с Ниной Агдаль, потом Лореной Рэй и Камиллой Мороне. С ней его замечали вместе по крайней мере до 2022 года.

После расставания с ней он вновь нашел себе девушку в возрасте 25 лет — итальянку Витторию Черетти.

Существует, однако, тенденция в жизни актера: со всеми своими девушками он расставался по достижении ими 25 лет. Черетти — исключение.

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