По шоу «Орёл и решка» снимут полнометражным фильм

https://static.news.ru/photo/313c579a-f276-11ea-8f1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Орел и Решка/youtube.com

Создатели телешоу «Орёл и решка» планируют создать на его основе полнометражный фильм.

Будущий проект представили авторы концепции на очной защите проектов Фонда кино, сообщает «Интерфакс».

Мы хотим презентовать вам приключенческую комедию «Орёл и решка». История, конечно же, имеет прямое отношение к одному из самых популярных travel-шоу в нашей стране, которое мы создали с моими партнёрами десять лет назад, — заявила одна из создательниц Нателла Крапивина.

Сценарий напишет Андрей Золотарёв, работавший над лентами «Спутник», «Притяжение», «Лёд-2» и «Тренер». Работа над текстом идёт уже примерно три года.

Как писал NEWS.ru, новый сезон телешоу «Орёл и решка» вместе с Региной Тодоренко будет вести шоумен Тимур Родригез. Они отправятся в путешествие по России.