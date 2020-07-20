Писатель выяснил адрес Джеймса Бонда в Лондоне

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Британский писатель Уильям Бойд выяснил, где предположительно мог жить Джеймс Бонд в Лондоне.

Автор Ян Флеминг, написавший 14 книг про агента 007 с 1950-го по 1960 год, не называл его точный адрес, хоть и не скрывал, что герой живёт в одном из кварталов Челси, напоминает литературное приложение издания Times.

Бойд, создавший продолжение «бондианы» под названием «Соло» в 2013 году, изучил оригинальные книги в хронологическом порядке, а также биографию самого Флеминга.

В «Лунном гонщике» 1995 года упоминается «удобная квартира, которая выходила на засаженную деревьями площадь около King’s Road», а в «Шаровой молнии» говорится о том, что Бонд жил неподалеку от Гайд Парка, куда герой мог добраться на машине по Sloane Street. По мнению Бойда, речь идёт о площади Веллингтон, так как только она подходила под такое описание.

Писатель также отметил, что когда Флеминг работал в Sunday Times, один из его коллег, литературный критик Десмонд МакКарти жил по адресу Wellington Square, 25. Он и его жена часто приглашали гостей, и Флеминг мог быть одним из них. Бойд рассказал, что в их квартире на первом этаже была «длинная гостиная с двумя большими окнами», с крупной библиотекой, что соответствует описанию жилья Бонда в «Из России с любовью» (1957).

Как писал NEWS.ru, компания Aston Martin выпустила реплику автомобиля DB5, считающегося самой известной машиной киногероя Джеймса Бонда. На ней персонаж ездил в фильме «Голдфингер».