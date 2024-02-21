Первый канал покажет исторический кинороман о декабристах Первый канал покажет исторический кинороман о декабристах «Союз спасения»

Фото: Пресс-служба Первого канала

Кадр из фильма «Союз спасения»

Первый канал 26–29 февраля покажет кинороман «Союз спасения», посвященный российской истории и декабристам. Историческая драма станет приквелом и сиквелом одноименного полнометражного фильма. В сериал также вошли материалы, снятые режиссером Андреем Кравчуком в 2018 году. События сюжета развиваются в 1814–1826 годах и рассказывают о представителях молодой военной элиты, вернувшихся из заграничного похода и желающих изменить порядок жизни в стране.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст отметил, что сериал глубже осмысливает историю декабризма.

В фильм «Союз спасения» мы при всем желании не могли вложить всю историю декабризма. А она достойна того, чтобы ее рассказали на экране. Именно это мы пытаемся сделать в восьмисерийной картине «Союз спасения». Она навеяна фильмом, но гораздо богаче событиями и глубже осмысливает все связанное с восстанием 1825 года, — пояснил Эрнст.

«Союз спасения» представляет собой отдельный проект с новыми локациями и сюжетными линиями.

Создатели картины утверждают, что аналогов творческому составу сериала на данный момент нет. В нем приняли участие более 40 популярных актеров, 25 из них исполнили главные роли. Также появилось больше женских персонажей, а старые героини получили полноценное развитие. В киноромане появятся новые герои: Михаил Сперанский, граф Алексей Аракчеев и начальник Главного штаба Петр Волконский, роль которого исполнил Сергей Безруков. В сериале также задействованы Иван Колесников, Александр Устюгов, Максим Матвеев, Роман Мадянов, Иван Колесников, Тихон Жизневский, Павел Прилучный и Иван Янковский.

Чтобы лучше визуализировать эпоху, было сшито более двух тысяч костюмов, а кадры, снятые в Петербурге, дополнили компьютерной графикой в соответствии с историческим видом города в 1800-х годах.

Ранее стало известно, что режиссер Андрей Кравчук работает над исторической картиной «Рождение империи» о Полтавской битве, в которой Петра I сыграет актер Александр Горбатов. Кравчук известен по работе над фильмами «Викинг» и «Союз спасения».