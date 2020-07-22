Паль и Кукушкин запускают юмористическое YouTube-шоу

https://static.news.ru/photo/5d4e3d16-cbf3-11ea-97c9-fa163e074e61_660.jpg Никита Кукушкин Фото: Утренняя передача/youtube.com

Российские актёры Александр Паль и Никита Кукушкин объявили о запуске своего юмористического YouTube-шоу. Оно получило название «Утренняя передача».

Для нового проекта артисты использовали канал комика Михаила Шаца, на котором выходила программа «Вечерний кто-то». Премьера состоится 22 июля.

Сонные ведущие расскажут вам: как получить квартиру с помощью базуки; как выжить при падении с очень большой высоты; как приготовить пиццу, если в холодильнике пусто, — говорится в описании тизера.

Как писал NEWS.ru, американская певица Селена Гомес готовит к выпуску своё кулинарное шоу. Премьера проекта под названием Selena + Chef состоится 13 августа на стриминговом сервисе HBO Max.