«Откуда ж я знаю?»: Учитель о том, каким должен быть современный герой Учитель не смог ответить на вопрос о нужном российскому зрителю герое

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алексей Учитель

Вопрос о современном герое, нужном российскому зрителю, является игрой в «угадайку», заявил режиссер и сценарист Алексей Учитель, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru на полях ПМЭФ-2024. По его словам, в создании кино и разработке персонажей нет правил, главная задача — продумать все так, чтобы это было интересно.

Откуда ж я знаю, какой нужен герой? Ничего я не знаю. Это, понимаете, «угадайка». Конечно, какие-то традиционные вещи, что он должен быть, наверное, я не имею в виду пол, хорош собой, добрый, отзывчивый и прочее. При этом все равно, если он будет только хороший, зритель не поверит, — отметил он.

Учитель напомнил, что россияне очень любят такого персонажа, как Водяной, несмотря на то, что он обладает рядом негативных черт. По его мнению, в этом вопросе нет правил.

Самое главное что? Интересно придумать. Найти даже по известной сказке хороший сценарий — это проблема. Еще найти прекрасного режиссера, хороших актеров и все прочее. И когда все это сливается в одно, тогда происходит какой-то результат выдающийся. Но не так часто это бывает, — посетовал он.

Учитель также заявил, что в России действительно происходит подъем отечественного кино, но рынку приходится преодолевать множество трудностей. Тем не менее, как считает кинематографист, российским киностудиям следует продолжать конкурировать с Голливудом и поднимать свою планку.