«Оскар» в 2021 году смогут получить выходившие только онлайн фильмы

Американская киноакадемия допустила к отбору номинантов на «Оскар» фильмы, не выходившие в прокат в связи с пандемией коронавируса.
Ранее обязательным условием допуска был кинопрокат в течение одной недели в любом коммерческом кинотеатре Лос-Анджелеса (США). Теперь побороться за золотые статуэтки смогут художественные и документальные ленты, доступные на стриминговых сервисах. Для участия в отборе на кинопремию фильм должен быть размещён на стриминговом сайте Академии в течение двух месяцев с момента его выхода,
Как писал NEWS.ru ранее, фильм «Люди Икс: Тёмный Феникс» стал самым убыточным в 2019 году. Картина потеряла $133 млн. При составлении рейтинга самых убыточных лент, эксперты учитывали выручку от кинопроката, домашнего видео и телевизионных прав и выбрали те ленты, которые не окупили затраты на съёмки, рекламу и прочие издержки.
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