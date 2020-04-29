«Оскар» в 2021 году смогут получить выходившие только онлайн фильмы

https://static.news.ru/photo/6e821af6-899c-11ea-b7c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: : Matt Crossick/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская киноакадемия допустила к отбору номинантов на «Оскар» фильмы, не выходившие в прокат в связи с пандемией коронавируса.

Ранее обязательным условием допуска был кинопрокат в течение одной недели в любом коммерческом кинотеатре Лос-Анджелеса (США). Теперь побороться за золотые статуэтки смогут художественные и документальные ленты, доступные на стриминговых сервисах. Для участия в отборе на кинопремию фильм должен быть размещён на стриминговом сайте Академии в течение двух месяцев с момента его выхода, сообщает сайт организации.

Как писал NEWS.ru ранее, фильм «Люди Икс: Тёмный Феникс» стал самым убыточным в 2019 году. Картина потеряла $133 млн. При составлении рейтинга самых убыточных лент, эксперты учитывали выручку от кинопроката, домашнего видео и телевизионных прав и выбрали те ленты, которые не окупили затраты на съёмки, рекламу и прочие издержки.