«Оскар» не будет вводить гендернонейтральные награды для актёров

https://static.news.ru/photo/f11caee0-e90f-11ea-b390-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Rui/Xinhua/Global Look Press

Американская академия кинематографических искусств и наук не будет отказываться от гендерного разделения наград за актёрскую работу.

Представители Академии заявили, что структура останется прежней, но члены организации будут внимательно следить за зарождающейся дискуссией о том, нужно ли отдельно награждать женщин и мужчин, передаёт РИА Новости.

Ранее стало известно, что Берлинский международный кинофестиваль упразднит гендерное разделение наград за актёрские работы. Новый порядок будет соблюдаться с 2021 года.

В заявлении организаторов было указано, что сокращение количества категорий «является сигналом к более гендерно-чувствительному сознанию в киноиндустрии», писал NEWS.ru.