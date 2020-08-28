«Оскар» не будет вводить гендернонейтральные награды для актёров

Американская академия кинематографических искусств и наук не будет отказываться от гендерного разделения наград за актёрскую работу.
Представители Академии заявили, что структура останется прежней, но члены организации будут внимательно следить за зарождающейся дискуссией о том, нужно ли отдельно награждать женщин и мужчин,
Ранее стало известно, что Берлинский международный кинофестиваль упразднит гендерное разделение наград за актёрские работы. Новый порядок будет соблюдаться с 2021 года.
В заявлении организаторов было указано, что сокращение количества категорий «является сигналом к более гендерно-чувствительному сознанию в киноиндустрии», писал NEWS.ru.
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