Берлинале откажется от гендерного разделения актёрских наград

Берлинский международный кинофестиваль упразднит гендерное разделение наград за актёрские работы. Новый порядок будет соблюдаться с 2021 года.
О нововведениях сообщили организаторы в пресс-релизе,
Вместо наград за лучшую мужскую роль и лучшую женскую роль на гендерно-нейтральной основе присуждаются «Серебряный медведь за лучшую главную роль» и «Серебряный медведь за лучшую роль второго плана», — указано в письме.
Организаторы рассказали, что в 2021 году «Берлинале» пройдёт при живой публике, при условия обеспечения «максимальной безопасности для всех гостей». Гибридная модель, при которой часть мероприятий состоится в режиме онлайн, будет применима для европейского кинорынка (EFM).
Как писал NEWS.ru, фильмы российских режиссёров «Конференция» Ивана И. Твердовского и «Китобой» Филиппа Юрьева станут участниками Венецианского кинофестиваля. Картины вошли в независимую программу Giornate Degli Autori.
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