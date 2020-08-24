Берлинале откажется от гендерного разделения актёрских наград

https://static.news.ru/photo/6e0967dc-e60d-11ea-8b3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: berlinale.de

Берлинский международный кинофестиваль упразднит гендерное разделение наград за актёрские работы. Новый порядок будет соблюдаться с 2021 года.

О нововведениях сообщили организаторы в пресс-релизе, передаёт «Интерфакс». В заявлении говорится, что сокращение количества категорий «является сигналом к более гендерно-чувствительному сознанию в киноиндустрии».

Вместо наград за лучшую мужскую роль и лучшую женскую роль на гендерно-нейтральной основе присуждаются «Серебряный медведь за лучшую главную роль» и «Серебряный медведь за лучшую роль второго плана», — указано в письме.

Организаторы рассказали, что в 2021 году «Берлинале» пройдёт при живой публике, при условия обеспечения «максимальной безопасности для всех гостей». Гибридная модель, при которой часть мероприятий состоится в режиме онлайн, будет применима для европейского кинорынка (EFM).

Как писал NEWS.ru, фильмы российских режиссёров «Конференция» Ивана И. Твердовского и «Китобой» Филиппа Юрьева станут участниками Венецианского кинофестиваля. Картины вошли в независимую программу Giornate Degli Autori.