Опрос показал, как россияне относятся к сериалу о Жириновском Опрос: 42% россиян ждут выхода сериала о Жириновском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Жириновский

Большая часть россиян (42%) ждет выхода сериала об основателе Либерально-демократической партии России Владимире Жириновском, показал опрос NEWS.ru. Респонденты считают, что кинолента будет «веселой».

Еще 24% опрошенных скептически отнеслись к идее экранизировать биографию политика, а 22% россиян отметили важность того, кто исполнит главную роль. 8% респондентов задались вопросом, появится ли в сериале актер Никита Кологривый, который ранее был заявлен на роль. В опросе приняли участие более трех тысяч россиян в возрасте от 18 лет.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал, что фильм о Жириновском будет создавать Первый канал. По его словам, соответствующие договоренности уже достигнуты с руководством телеканала. Это будет многосерийная лента, так как все события и «неожиданные повороты» в судьбе главного героя передать в одной кинокартине невозможно.

Кинокритик Александр Шпагин выразил мнение, что сериал об основателе ЛДПР может помочь лучше раскрыть личность российского политика, который «всю жизнь был в маске Жирика». Эксперт отметил, что решение снять сериал вместо фильма продиктовано желанием отразить больше деталей из жизни депутата.

По словам Шпагина, Жириновский создал хорошо придуманную фигуру, призванную отражать мнение народа. Кинокритик уточнил, что политик не работал на интеллигенцию, выступал как ярый оппозиционер, но при этом получал от правительства высшие награды.