«Быстро кончаются»: Михайлов согласился с мнением Кологривого об актерах Народный артист Михайлов: без профессионального образования актер не получится

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Александр Михайлов

Актер и режиссер, преподаватель ВГИКа Александр Михайлов подержал слова Никиты Кологривого об актерах без профильного образования. Из них вряд ли получатся большие артисты, выразил мнение в беседе с NEWS.ru звезда советского фильма «Любовь и голуби».

Много таких актеров (без профильного образования. — NEWS.ru), но они быстро заканчиваются, у них нет профессиональных навыков. Бывает так, что природа рождает таких талантливых людей, они играют в массовке, потом играют в эпизодах, но чтобы получилось событие из таких актеров, я о таком не слышал. Я считаю, что это невозможно. Это то же самое, что пойти в балет без хореографического образования или стать музыкантом без музыкального образования, — рассказал NEWS.ru Александр Михайлов.

Народный артист признался, что не знает актера Никиту Кологривого и не помнит фильмы и сериалы с ним.

Кологривый учился в Новосибирском театральном институте, а затем в ГИТИСе, который окончил с красным дипломом (мастерская П.О. Хомского и С.А. Голомазова). Актер играл в Московском губернском театре, театре на Малой Бронной, Театре наций, но в итоге выбрал кино. За десять лет Кологривый снялся в 60 проектах и является одним из самых востребованных актеров.

Ранее в интервью блогеру Эльдару Джарахову Никита Кологривый раскритиковал актеров, которые не имеют профильного образования. В качестве примера он привел коллегу Александру Бортич. Он также призвал перестать возносить артистов «на пантеон». По его мнению, гонорары актеров сильно завышены и представители других профессий заслуживают гораздо большего внимания.